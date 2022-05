Veertien instabiele perenbomen bij Castellum Hoge Woerd in Utrecht met spoed gekapt

De gemeente gaat veertien perenbomen in de perenboomgaard bij Castellum Hoge Woerd in Utrecht met spoed kappen. De bomen staan los, zijn instabiel en kunnen omvallen als er bijvoorbeeld in geklommen wordt, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Ook zouden de bomen makkelijk omgeduwd kunnen worden.

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren stelde het college van burgemeester en wethouders in februari vragen over de slechte staat van de perenboomgaard. De wethouder zegde toe dat er een beheerplan gemaakt zou worden en onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de bomen in de boomgaard te verbeteren.

Om die kwaliteit te kunnen verbeteren, is in maart de staat van de bomen en de bodem onderzocht. Daaruit blijkt volgens het gemeentebestuur dat ‘bijna alle bomen’ in zeer slechte staat zijn. De staat zou ook niet meer verbeterd kunnen worden door het nemen van maatregelen. “De stabiliteit van deze bomen is slecht doordat de wortels weggerot zijn. Dit komt door een combinatie van factoren, waaronder ouderdom, wateroverlast en maaischade, waarbij ouderdom de grootste factor is”, aldus het college.

Risico op letsel

Veertien bomen in de perenboomgaard zijn zo instabiel dat ze gekapt moeten worden. “Door de lage vertakking is het klimmen in deze bomen eenvoudig”, schrijft het college in de brief. “De bomen kunnen daarbij omvallen en zorgen voor letsel bij mensen en dieren. Deze bomen moeten daarom op korte termijn worden omgeduwd of gekapt.” De stammen van de bomen die weg moeten, blijven wel zoveel mogelijk bij Castellum Hoge Woerd liggen, omdat dat goed is voor de biodiversiteit.

De andere bomen in de perenboomgaard kunnen nog tot maximaal vijftien jaar blijven staan, maar de bomen zullen niet meer goed in bloei komen en er zullen geen peren meer aan gaan groeien. De boomgaard kan daardoor niet meer gebruikt worden voor de fruitproductie, waardoor nagedacht moet worden over de inrichting van de boomgaard in de toekomst. Het herplanten van de bomen die gaan verdwijnen hangt af van die toekomstplannen.

Archeologisch rijksmonument

Voor het gebied zijn inmiddels verschillende ideeën. Het aanplanten van nieuwe perenbomen om de boomgaard te behouden voor fruitproductie is er daar één van, maar ook wordt nagedacht over het maken van een parkgebied met boom- en plantsoorten die een link hebben met het Romeinse verleden van het gebied. “We moeten rekening houden met de ondergrond die een archeologisch rijksmonument is en waar niet zomaar in gegraven of herplant mag worden”, aldus het college. Omwonenden kunnen meedenken over het nieuwe inrichtingsplan en het beheerplan.

De gemeente publiceerde onlangs de Bomenbalans 2021, waarin staat hoeveel bomen er in de Utrechtse wijken staan en of dat aantal is toegenomen of afgenomen. In De Meern, waar Castellum Hoge Woerd ligt, staan volgens de Bomenbalans 11.158 bomen. Het aantal bomen in het gebied is de afgelopen jaren steeds iets toegenomen.