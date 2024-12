Veertien miljoen euro voor Utrechtse onderzoekers: ‘heel mooi bedrag’

Het Utrecht Science Park is 14 miljoen euro aan onderzoeksbeurzen rijker. Zeven Utrechtse onderzoekers hebben de zogeheten ERC Consolidator Grant gekregen, een beurs van de Europese Unie van 2 miljoen euro per stuk. Het gaat om vijf onderzoekers van de Universiteit Utrecht, een van het Universitair Medisch Centrum en een van het Prinses Máxima Centrum.

De ERC Consolidator Grant is een jaarlijkse beurs van de Europese Unie die wordt uitgereikt aan wetenschappers die net voorbij de opstartfase van hun carrière zijn. In de wereld van universiteiten is het ook voor hen vaak nog zoeken naar financiering. Met het geld kan een onderzoeker personeel zoals promovendi en laboranten aannemen, maar ook apparatuur aanschaffen of metingen laten doen.

Kankeronderzoek

Onderzoeker Saskia Suijkerbuijk is een van die gelukkige onderzoekers. “Een heel mooi bedrag”, vertelt ze. Suijkerbuijk doet aan de Universiteit Utrecht fundamenteel onderzoek naar kanker. Ze probeert beter te begrijpen hoe kankercellen en de gezonde cellen met elkaar omgaan. “We gaan daar niet direct een nieuw medicijn mee ontwikkelen, maar een beter begrip van het gedrag van kankercellen kan daar in de toekomst wel aan bijdragen.”

Het geld betekent dat ze twee promovendi en een postdoc aan kan nemen, waarmee ze vijf jaar onderzoek kan doen. Het promoveren is de academische stap na het doen van een master. Een postdoctorale opleiding de stap na het promoveren. Je bent daarmee medewerker aan het onderzoek van een professor, en maakt daarmee carrière in academia.

Een ander deel van het geld is nodig voor de praktische kant van het onderzoek. “In een lab van de Universiteit kweken we miniorganen van een halve millimeter. Hier leggen we vervolgens een kankercellen naast, die de strijd aangaat met de gezonde cel”, vertelt Suijkerbuijk. “Uit eerder onderzoek hebben we geleerd dat tumoren sneller groeien als ze andere cellen doden.” “Nu willen we verder uitzoeken hoe de cellen met elkaar communiceren.”

De beurs is gelinkt aan een bepaald wetenschappelijk veld. De andere Utrechtse onderzoekers zijn dan ook met uiteenlopende onderwerpen bezig. Aan de Universiteit gaat het geld richting algoritmes in informatica, supergeleidende nanomaterialen, kankeronderzoek, het voorspellen van aardbevingen, en AI gebruiken binnen geowetenschappen. Ook de beurs die aan het UMC en PMC zijn uitgereikt, gaan over kankeronderzoek.