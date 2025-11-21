Veertien Utrechtse jongeren ontvangen een jeugdlintje: ‘Wat zij doen is uitzonderlijk’

De jeugdlintjes zijn weer uitgereikt. Vrijdagmiddag ontvingen 14 Utrechtse jongeren op het stadhuis het speciale lintje vanwege hun bijdrage aan het mooier maken van de stad. De uitreiking was tot het moment zelf nog een verrassing voor de winnaars.

“Het is weer een mooi gezelschap bij elkaar; de jongste elf, de oudste twintig jaar”, vertelt wethouder Dennis de Vries. “Allemaal hebben ze een waardevolle bijdrage geleverd aan onze stad. Als vrijwilliger, als coach, als bruggenbouwer of als rolmodel.” Hij legt uit dat de kinderen en jongeren die een lintje krijgen het vaak vanzelfsprekend vinden wat ze doen. “Maar wat zij doen – de tijd en energie die ze stoppen in anderen en hun omgeving – is uitzonderlijk.”

Mohamed en Attila

De jongeren die vrijdagmiddag een lintje ontvingen, hebben op verschillende manieren hun bijdrage aan Utrecht geleverd; van helpen in de vogelopvang tot het geven van turnlessen en van het opruimen van straatafval tot technische hulp bij cultuurevenementen. Ieder op hun eigen manier.

Een van de winnaars is de 17-jarige Mohamed, die zich actief inzet voor Overvecht en de Overvechtse buurthuizen. Hij organiseert met regelmaat sportevenementen in sportzalen of op buurtpleinen.

Ook de 14-jarige Attila ontving vrijdagmiddag een jeugdlintje. Hij is ‘Plandelboy’ in Kanaleneiland. Plandelen is een zelfbedacht werkwoord en staat voor wandelen én plastic rapen. Atilla bezoekt bso’s en scholen om jongeren enthousiast te maken voor het opruimen van zwerfafval.

Inspiratie voor anderen

Al sinds 2008 worden er in Utrecht jeugdlintjes uitgereikt voor jongeren tussen de 6 en 23 jaar. “We laten daarmee zien dat we trots op ze zijn”, zegt De Vries. “En door hén in het zonnetje te zetten, hopen we dat ze anderen inspireren om ook de handen uit de mouwen te steken voor hun buurt en de stad.”