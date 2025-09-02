Veilige tunnels voor dieren bij het Utrecht Science Park

Sinds eind augustus werken de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht (UU) samen aan het aanleggen van tunnels voor dieren tussen de Rijsoever en de Zandlaan. Er worden twee ‘faunapassages’ aangelegd, ook wel tunnels waar de dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen Utrecht Science Park en de omliggende natuur.

Programmamaker biodiversiteit Dorinne Raaimakers legt uit dat dergelijke kleine ingrepen direct voor een verhoogde leefbaarheid voor de dieren zorgen. “Voor kleine zoogdieren vormt een gewone weg een groot gevaar. Met de nieuwe faunapassages creëert de gemeente veilige routes onder het asfalt”, aldus Raaimakers.

In 2024 werden al eerder faunapassages aangelegd door gemeente De Bilt tussen landgoed Oostbroek en Utrecht Science Park. In samenwerking met verschillende gemeenten uit de omgeving is het uiteindelijke doel van de UU dat twintig plant- en diersoorten hun bestaan voor 2035 blijvend vestigen.

Naast de faunapassages worden er ook ecologische verbindingszones aangelegd bij het Utrecht Science Park. De Universtiteit Utrecht schrijft dat hiermee de natuurgebieden met elkaar verbonden worden door water en groen, waardoor de biodiversiteit wordt versterkt. Zodoende krijgen planten meer ruimte en is het veiliger voor dieren.