Veiliger internetten met een VPN: zo doe je dat

Misschien heb je al eens gehoord van een Virtual Private Network (VPN). Daarmee kun je veiliger en anoniemer internetten. Alle data die je verstuurt, gaat namelijk door een extra beveiligd netwerk.

Daarnaast verhul je je IP-adres, doordat je verbinding maakt via een andere server dan die van je provider. Gebruik je een buitenlandse VPN-server? Dan krijg je ook een buitenlands IP-adres en ben je minder goed te traceren. Handig, dus. Maar hoe zet je nu je eerste stappen met een VPN?

Hoe kom ik aan een VPN?

De eerste vragen die veel mensen zich stellen is: ‘Wat is VPN en hoe kom ik aan een VPN?’ Na enig zoekwerk zie je al een enorme keur aan aanbieders. Het is nu alleen nog zaak om de beste aanbieder te vinden. Wat de beste aanbieder is, hangt af van je voorkeuren. Vaak heeft een aanbieder wel een niet-tevreden-geld-terug-garantie. En weer andere keren kun je eerst een proefperiode nemen.

VPN-aanbieders bieden verschillende pakketten aan. Kies je voor een langere periode, dan kun je vaak besparen op de kosten van een VPN. Daardoor hoef je in sommige gevallen maar een paar euro per maand te betalen.

Heb je een pakket gekozen? Dan kun je een account aanmaken bij de VPN-aanbieder. Dit doe je op de website van de aanbieder. Je krijgt dan ook de gegevens om handmatig mee in te loggen op de VPN-server, maar het kan nog makkelijker met een programma.

Hoe installeer je een VPN?

Een VPN installeren hoeft niet moeilijk te zijn. De meeste aanbieders hebben tegenwoordig hun eigen apps en andere software, die je gewoon van de website kunt downloaden. Het is vaak een fluitje van een cent: downloaden en de installatie doorlopen is genoeg. Zo ga je direct met je net aangekochte VPN van start.

Wil je een VPN op een mobiele telefoon gebruiken? Dan kun je de mobiele variant meestal wel vinden in de App Store van je telefoon, of dit nu de Apple App Store of de Google Play Store is. Zodra de installatie is voltooid, log je in en kun je meteen beginnen.

Verbinding maken

Verbinding maken met een VPN is eigenlijk heel simpel. Waar je vroeger nog allemaal gegevens handmatig moest invoeren, is het tegenwoordig niet veel ingewikkelder dan een grote knop indrukken waar ‘verbinden’ of ‘connect’ op staat. Vanaf dat moment is je verbinding beveiligd dankzij de VPN.

Vaak geven aanbieders ook de mogelijkheid om zelf een server uit te kiezen op een bepaalde locatie. Standaard kiest de app meestal de snelste server, maar door zelf een server te kiezen, heb je meer controle. Op die manier kun je bijvoorbeeld ook verbinden met een server in Amerika, om Netflix of Disney+ te kijken.

Meer functies

Een VPN biedt je anonimiteit en veiligheid, maar de programma’s ervan worden steeds uitgebreider. Zo zijn er ook VPN-aanbieders die een ingebouwde adblocker hebben of je een waarschuwing sturen als je e-mailadres ooit is uitgelekt bij andere diensten.

Handig is ook het kunnen splitsen van je internetverkeer. Zo kun je je thuisnetwerk en je online activiteiten van elkaar scheiden. De killswitch is ook een mooie functie: deze schakelt je internet uit als de verbinding met de VPN wegvalt.