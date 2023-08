Veiligheidsplatform van de Domtoren wordt tijdelijk weer opgebouwd; blijft tot eind volgende zomer

De Domtoren in Utrecht wordt steeds verder van zijn stalen jasje ontdaan. Maar om dat veilig te kunnen doen, moet er eerst nog wat staal bij worden gebouwd. Vanaf 28 augustus bouwt de gemeente aan de kant van de Servetstraat een veiligheidsplatform.

De gemeente begint in het najaar met het afbreken van de steiger van bovenaf. Voor de veiligheid zijn er vangschotten en netten die aan de steiger hangen, maar het platform dat binnenkort wordt opgebouwd is een extra veiligheidsmaatregel tegen vallende onderdelen. “Omdat het gaat om een dicht bewoond en drukbezocht gebied, nemen we nog meer dan anders het zekere voor het onzekere”, laat de gemeente weten.

Het veiligheidsplatform lag er ook al tijdens de opbouw van de steiger in 2019. De stalen constructie is sindsdien altijd blijven staan en wordt nu weer gebruikt om het veiligheidsplatform op te leggen. Tijdens het opbouwen van het platform (tot uiterlijk 8 september) is de doorgang onder de stalen constructie afgesloten. Het gaat dan om de kant van de Servetstraat en de onderdoorgang onder de toren – de Jacob van Eyckpassage. Woningen en horeca zijn wel bereikbaar.

De wegafsluiting geldt tussen 7.00 en 17.00 uur op werkdagen. In het weekend is de weg vrij. Het veiligheidsplatform blijft liggen tot de restauratie van de Domtoren klaar is. Dat staat gepland voor het eind van volgende zomer.

Tweede platform

Aan de noordkant van de Domtoren – bij de VVV – worden ook veiligheidsmaatregelen genomen. Op de schutting van het bouwterrein komt een platform, dat ongeveer een meter uitsteekt. De ruimte is nodig zodat steigeronderdelen die naar beneden worden afgevoerd de draai uit de bouwlift kunnen maken. Voor de plaatsing van het platform wordt tussen 28 augustus en 8 september een deel van de weg afgezet. Ook hier blijven de woningen en horeca bereikbaar.