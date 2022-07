Veiligheidsregio Utrecht waarschuwt: ‘Kans op snel uitbreidende natuurbrand is groot’

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) waarschuwt momenteel voor een verhoogd risico op natuurbranden. Vanwege de aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand groot, aldus de VRU.

De brandweer en natuurbeheerders zijn tijdens dit weer extra alert, omdat het in de natuur erg droog is. De kans op brand is groot en menselijk gedrag speelt daar een grote rol bij. “Bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag”, legt de VRU uit. “Let daarom extra goed op als je buiten in de natuur bent. Een weggegooide sigarettenpeuk of een stuk glas kan namelijk gemakkelijk een grote natuurbrand veroorzaken.”

Vanwege de droogte zijn kampvuurtjes en barbecues in natuurgebieden momenteel verboden. Als er toch brand ontstaat, is het advies van de VRU om zo snel mogelijk weg te vluchten in de richting van een weg op huizen, 112 te bellen en andere mensen en kinderen te helpen om naar een veilige plek te komen.

In het filmpje hieronder legt de brandweer uit hoe het bestrijden van natuurbranden in zijn werk gaat.