Vele markante Utrechtse plekken waren zondagochtend weer het decor van de KLM Urban Trail

Vele markante en iconische plekken in Utrecht waren zondagochtend weer het decor van de KLM Urbain Trail. Het is de vierde keer dat het hardloopevenement in de stad wordt georganiseerd.

Tijdens de KLM Urban Trail volgen de deelnemers een parcours dat dwars door gebouwen, tuinen en andere plekken loop, waar je normaal gesproken als hardloper niet zo snel komt. “Geen afgesloten rechte wegen, maar een verkenningsloop door gebouwen, theaters, stadions en steegjes”, aldus de organisatie.

De start was dit jaar in het Moreelsepark. Deelnemers konden kiezen uit een route van 5 of 10 kilometer. Afhankelijk van welk parcours gekozen werd liepen de hardlopers onder meer door Museum Speelklok, de tuin van het Centraal Museum, Sonnenborgh, de pandhof van de Domkerk, de bibliotheek op de Neude, TivoliVredenburg en Hoog Catharijne.

Vorig jaar kon de KLM Urban Trail niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.