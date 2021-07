Verbazing op sociale media: woning van 33 m2 in Utrecht te koop voor bijna half miljoen euro

Op sociale media wordt met verbazing gereageerd op een woning die sinds maandag te koop staat in Utrecht. Het appartement aan de Marnixlaan is 33 vierkante meter groot en staat te koop voor 475.000 euro.

De voormalige bedrijfsruimte heeft weliswaar een grote tuin van 200 m2, maar de woonoppervlakte is met 33 m2 een stuk kleiner. De makelaar biedt de woonruimte ‘met ‘woonoppervlak van maar liefst 33 m2’ aan op Funda, als een ‘zeer interessant appartement voor iemand die graag zijn eigen groente en fruit wil kweken’.

In de zomer van 2019 stond het voormalige bedrijfspand nog te koop voor 170.000 euro. De omgevingsvergunning voor omzetting van bedrijfsruimte naar woonruimte was destijds al verleend en ook uit documenten op de website van de gemeente Utrecht blijkt dat het adres een woonbestemming heeft.

De vorige verkoper schreef bij de advertentie dat de gemeente Utrecht per brief toestemming heeft gegeven om in de tuin een ‘hobby-/bergruimte’ te realiseren op een bebouwbaar oppervlak van ongeveer 77 vierkante meter.

Reacties

Op sociale media zorgt de Funda-advertentie voor heel wat verontwaardiging. “Te absurd voor woorden” en “dit is een grap toch?” schrijven mensen op Twitter. “In Utrecht hebben ze de wooncrisis gewonnen. Oude bedrijfsruimte verbouwd voor 14.394 euro per m2”, schrijft een ander.