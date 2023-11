Verbod op steigerdoekreclames, reclames over vreemdgaan of vleesreclames in Utrecht? De gemeenteraad gaat erover stemmen

Moeten er strengere regels komen voor reclame in de openbare ruimte? De gemeenteraad van Utrecht gaat donderdag over verschillende regels stemmen. Zo pleiten verschillende partijen voor een verbod op steigerdoekreclames, andere zien graag een verbod op reclames over vreemdgaan en ook een verbod voor vleesreclames staan op de agenda.

Wie door de stad loopt of fietst komt regelmatig reclames tegen; in bushokjes, vitrines, aan lantaarnpalen, op rotondes en grote steigerdoeken. De gemeente regelt deze reclames niet altijd zelf, maar laat dat aan een commerciële partij over die de gemeente daar weer voor betaald. Eens in de zoveel jaar worden daar nieuwe partijen voor aangetrokken en regels gemaakt.

Er zijn uiteraard al regels voor reclame in de openbare ruimte, zo mag men vanwege landelijke wetgeving bijvoorbeeld rookproducten niet promoten. Een voorbeeld van een lokale regel in Utrecht is dat alcohol niet gepromoot mag worden op steigerdoekreclames. Ook sommige fossiele brandstofreclames mogen niet meer in openbare ruimte.

Vreemdgaan

Donderdag wordt er in de gemeenteraad gestemd over een aantal voorstellen van verschillende partijen. Zo pleiten ChristenUnie en DENK voor een verbod op reclames ‘van commerciële bedrijven en commerciële websites die oproepen tot vreemdgaan’. Volgens de partijen komt er maar weinig goeds van vreemdgaan, terwijl de ‘samenleving gebaat is bij stabiele gezinnen waarin kinderen veilig kunnen opgroeien.’

Steigerdoekreclames

Een ander voorstel komt van GroenLinks, Partij voor de Dieren en BIJ1. Zij zien liever niet meer dat commerciële reclame-uitingen op steigerdoeken worden toegestaan. Een van de argumenten is: ‘Grote reclame-uitingen als steigerdoekreclames dragen niet bij aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte en leiden tot vercommercialisering en verrommeling van de openbare ruimte.’

Student & Starter laat via een voorstel weten dat zij graag meer maatschappelijke of culturele uitingen op de stijgerdoeken ziet. Daarom pleit de partij ervoor dat de gemeente dit moet afspreken met aanbieders van steigerdoekreclames.

Vleesreclame

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Volt, Student & Starter, EenUtrecht en BIJ1 hebben ook al laten weten liever geen vleesreclames meer te zien in de stad. Deze partijen zien in de toekomst dan ook graag een verbod op dit soort reclames.

Het college van B&W heeft op meerdere onderwerpen eerder al gereageerd. Om bijvoorbeeld vleesreclame te verbieden, moet wel duidelijk zijn wat dat precies inhoud. Mag reclame voor biologisch vlees wel? En producten waar vlees in verwerkt zit?

Het verbieden van bepaalde reclame is niet altijd een makkelijke zaak, omdat het maken van reclame een vorm van meningsuiting is. En de vrijheid van meningsuiting is natuurlijk beschermd in Utrecht. Het college van B&W laat dan ook weten dat een eventuele verbod neerkomt op ‘juridisch pionieren’.

De gemeenteraad gaat donderdag stemmen over de verschillende voorstellen, maar hieronder kan jij al stemmen. Je kan meerdere antwoorden aanvinken.

Ik zie graag een verbod op Steigerdoekreclames

Vleesreclames

Reclames over vreemdgaan

Ik zie liever geen verbod ingesteld door de gemeente View Results