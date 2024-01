Verbod op vlees- en alcoholreclames, maar advertenties voor hallucinerende truffels zijn geen probleem in Utrecht

In Utrecht komt vooralsnog geen verbod op reclames voor smartshops die onder meer magic truffels en cannabiszaadjes verkopen. “Een ondernemer mag reclame maken voor zijn producten”, schrijft het college van B&W. Eind vorig jaar koos het merendeel van de gemeenteraad ervoor om reclames voor vlees, alcohol en gokken wel aan banden te leggen in de stad.

In de stad zijn op veel plekken reclames te zien. In onder andere bushokjes, vitrines, aan lantaarnpalen, op rotondes en op verschillende zuilen in de stad. Over een groot deel van deze reclames heeft de gemeente enige controle, door middel van aanbestedingen en vergunningen.

Vorig jaar besloot het merendeel van de gemeenteraad dat er een verbod moest komen op gok-, alcohol-, en vleesreclames. De lokale fractie van de ChristenUnie diende vlak daarna schriftelijke vragen in. De partij stelde dat mensen door middel van reclames aangezet worden tot het consumeren van producten.

“Het gebruik wordt hiermee genormaliseerd en kan bijdragen aan schadelijke gevolgen voor de gezondheid. In de openbare ruimte wordt nu echter nog wel reclame gemaakt voor smartshops. In deze reclames wordt de verkoop van ‘cannabis seeds’ en ‘magic truffles’ aangeprezen.”

Vragen

De ChristenUnie wilde via de schriftelijke vragen antwoord krijgen op de vraag of reclames voor smartshops ook binnen de huidige regelgeving vallen. “Ja, deze reclames zijn niet verboden”, schrijft het college in een reactie daarop. “De winkels zijn legaal en de producten die zij verkopen vallen binnen de wet.”

Daarnaast vroeg de ChristenUnie of het college het met de partij eens is dat zulke reclames onwenselijk zijn. “Nee, een ondernemer mag reclame maken voor zijn producten. Cannabiszaden en magic truffels -mits vers- mogen in Nederland verkocht worden. Ze vallen onder de Warenwet, dat betekent dat er zelfs geen leeftijdsgrenzen zijn voor deze producten”, aldus het college.