Verbouwing Utrechtse daklozenopvang vertraagd, locatie Maliebaan nog tot juli 2021 open

De tijdelijke daklozenopvang aan de Maliebaan blijft nog tot juli 2021 open. Het schiet namelijk niet op met de verbouwing van de locatie aan de Keulsekade.

In het pand aan de Maliebaan 76- 78 worden mensen opgevangen die dakloos zijn. Het is een tijdelijke plek, want de locatie aan de Keulsekade wordt verbouwd. Die verbouwing verloopt niet echt soepel; langdurige contractonderhandelingen met de aannemer over de risico’s van corona en een complexe vergunningsprocedure hebben voor problemen gezorgd.

De reden van de verbouwing aan de Keulsekade is dat de gemeente werkt aan de vernieuwing van de opvang voor mensen die dakloos zijn. Zo schrijft de gemeente: “We versterken de beweging naar een kortdurende 24 uurs opvang met een eigen bed en waar mogelijk een eigen kamer. Daardoor hoeven mensen niet op straat te verblijven en zich te verplaatsen van de nacht- naar de dagopvang.” De gedachte is dat mensen zo beter kunnen werken aan hun herstel.

Vanwege deze aanpak is het pand aan het Jansveld al verbouwd en het pand aan de Keulsekade wordt nu nog verbouwd. In de opvang aan de Keulsekade komt uiteindelijk plek voor 45 dak- en thuislozen.