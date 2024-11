Verbouwing Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht gestart; straks meer ruimte voor privacy

Met het slaan van de eerste paal is de verbouwing van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht deze week van start gegaan. Een rode draad van de verbouwing is volgens het ziekenhuis het creëren van ruimte, rust en privacy voor zowel kind als ouder.

Het werk begint op de Kinder Intensive Care (PICU) en High Care, en de Neonatale Intensive Care (NICU). Nu liggen de patiënten nog op een zaal, maar dit worden straks eenpersoonskamers. “Hiermee komt er de mogelijkheid tot het verblijven en overnachten van ouders of verzorgers bij hun zieke kind. Dit draagt bij aan gezinsgerichte zorg, waarbij ouders of verzorgers nauw betrokken worden bij de zorg voor hun kind”, schrijft het WKZ.

Daarnaast worden ook de afdelingen Zwangeren en Triage verbouwd, en worden de Medium Care Neonatologie en de Kraamafdeling samengevoegd tot gezinskamers, waar ouders en pasgeborenen samen kunnen verblijven.

Toekomst

“Met deze verbouwing richten wij ons op de zorg van morgen. Door het ziekenhuis te vormen tot een plek waar patiënten met hun familie én collega’s centraal staan”, zegt Josefien Kursten, lid van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. “Op de nieuwe en verbouwde afdelingen gaan we anders werken om beter gezinsgerichte zorg te bieden. We zorgen ervoor dat onze werkomgeving en de zorgtechnologieën die we gebruiken, klaar zijn voor de toekomst.”

De verwachting is dat de verbouwing halverwege 2027 wordt afgerond.