Verbreden van water in de Van Sijpesteijntunnel in Utrecht loopt ruim een jaar vertraging op

De verbreding van het water in de Van Sijpesteijntunnel loopt een jaar vertraging op. De werkzaamheden – die samenhangen met het project Lombokplein en het doortrekken van de Leidse Rijn – hadden in september moeten beginnen, maar die datum schuift dus op.

De werkzaamheden gaan in samenwerking tussen ProRail, de eigenaar van de tunnel, en de gemeente Utrecht, die de tunnel beheert en het water wil verbreden. De Van Sijpesteijntunnel moet voor de verbreding van het water tijdelijk dicht, zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. ProRail moet de aannemer selecteren die het werk kan uitvoeren, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk. Negen partijen gaven aan geïnteresseerd te zijn, maar na een aantal gesprekken zijn er geen inschrijvingen binnengekomen.

Volgens de gemeente zijn de risico’s die met de werkzaamheden gepaard gaan daarvan de oorzaak. “Potentiële inschrijvers zien een te groot risico in opkomende grondwaterdruk wat mogelijk grondzettingen kan veroorzaken en vervolgens van invloed kan zijn op de tunnelconstructie en dus het bovenliggende spoor”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. In het contract zoals ProRail dat nu heeft, ligt het risico bij de uitvoerende partij.

Bodemonderzoek

De gemeente gaat de komende periode extra bodemonderzoek doen om de risico’s beter in beeld te krijgen. Dit aanvullende onderzoek en het uitvoeren van een nieuwe aanbesteding zorgen voor ruim een jaar vertraging. Het college verwacht dat de verbreding van het water nu op z’n vroegst volgende zomer wordt uitgevoerd. Het streven is om de tunnel te sluiten in een rustige periode, zoals de zomervakantie.

Leidse Rijn

In het gebied rond de Van Sijpesteijntunnel zijn verschillende projecten bezig die met elkaar samenhangen. Zo moet de Leidse Rijn worden doorgetrokken, zodat boten van de Munt naar Vredenburg kunnen varen. De planning voor het bevaarbaar maken van de Leidse Rijn komt volgens de gemeente niet in gevaar. Die is pas bevaarbaar als het project Lombokplein, het project Sijpesteijnkade en het project Smakkelaarsveld zijn afgerond.