Verdacht pakket bij beautysalon Amsterdamsestraatweg blijkt explosief, burgemeester sluit pand

Het verdachte pakketje dat vrijdagochtend voor de deur van een beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is achtergelaten, blijkt een explosief te zijn. Dat meldt de politie na onderzoek. De beautysalon werd eerder dit jaar ook al beschoten.

De politie kreeg rond 5.30 uur een melding van een verdacht pakketje bij de deur van beautysalon FullGlamDutch aan de Amsterdamsestraatweg. De woning boven de beautysalon moest worden ontruimd, maar de bewoner kon korte tijd later terug naar huis.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het pakketje meegenomen om ergens anders te laten ontploffen. De politie ging toen nog verder met het onderzoek. Zo is onder meer een buurtonderzoek gedaan en zijn camerabeelden bekeken. Ook werd nog onderzocht of het inderdaad om een explosief ging. Dat blijkt nu dus het geval te zijn.

30 dagen gesloten

Burgemeester Sharon Dijksma heeft het pand laten sluiten door de vondst van het explosief. “Gelet op de ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid door dit incident, de eerdere geweldsincidenten en de reële kans op herhaling wordt het pand gesloten voor de duur van 30 dagen”, laat de gemeente weten. Het pand is al een keer gesloten geweest na de beschieting eerder dit jaar.

De beautysalon werd in februari van dit jaar beschoten. Vorige week is een 17-jarige jongen als verdachte aangehouden voor die explosie. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen het vrijdag achtergelaten explosief en de eerdere incidenten.