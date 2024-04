Verdacht pakketje aan de Bleekstraat in Utrecht; omgeving afgezet en drie woningen ontruimd

De politie heeft de Bleekstraat in Utrecht afgezet omdat er een verdacht pakketje is gevonden. Ook verschillende omliggende straten zijn afgezet en er zijn drie omliggende woningen ontruimd.



De melding kwam rond 12.00 uur bij de politie binnen. De Bleekstraat is volledig afgezet, van de Bleekstraat tot aan de Vondellaan. Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig, waaronder politie, brandweer en een ambulance.

De politie laat via X weten dat een explosievenverkenner van de politie onderzoek heeft gedaan. Omdat niet duidelijk is wat er in het pakket zit, komt ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse.