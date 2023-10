Verdacht pakketje bij flat aan de Tafelbergdreef in Utrecht blijkt explosief; EOD neemt pakket mee

In het verdachte pakket dat dinsdagochtend bij een flat aan de Tafelbergdreef in Utrecht werd gevonden, blijken explosieven te zitten. Dat meldt de politie.



Na de vondst van het pakket kwamen de brandweer en de politie ter plaatse en werd de omgeving afgezet. Ook werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen. Het verdachte pakketje is onderzocht door iemand in een speciaal bompak en later meegenomen door de EOD.

Volgens de politie blijken er inderdaad explosieven in het pakket te zitten. De politie heeft sporen veiliggesteld en doet verder onderzoek naar het incident.