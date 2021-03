Verdacht pakketje bij Militaire Post Organisatie in Utrecht Foto: Koninklijke Marechaussee

Bij de Militaire Post Organisatie in Utrecht is donderdagavond een verdacht pakketje aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is inmiddels ter plaatse. Volgens de Koninklijke Marechaussee bevat het pakketje een ‘poederachtige stof’. Het protocol is dan dat ook de CBRN Respons Eenheid wordt ingezet. Dat team wordt opgeroepen bij incidenten met gevaarlijke stoffen, ter ondersteuning van de brandweer. Het CBRN-team is inmiddels op het terrein aanwezig. De Militaire Post Organisatie houdt zich bezig met het verzenden van post naar Defensiemedewerkers in het buitenland, bijvoorbeeld als ze op missie zijn. Het terrein van de organisatie zit aan de Utrechtse Europalaan. De CBRN Responseenheid is gearriveerd. pic.twitter.com/NlnH56Y9qi — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) March 25, 2021 Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

