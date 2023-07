Update: Explosief materiaal gevonden in water bij Merwedekade in Utrecht

In het verdachte pakketje dat eerder deze zaterdag aan de Merwedekade in Utrecht werd gevonden bleek explosief materiaal te zitten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het pakketje veiliggesteld.



De politie liet zaterdag rond 16.30 uur via sociale media weten dat er een verdacht pakketje was gevonden aan de Merwedekade in de Utrechtse Rivierenwijk. “Zoals gebruikelijk is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld voor onderzoek. De straat is uit voorzorg afgezet.”

Later, rond 18.00 uur, liet de politie weten dat het verdachte pakketje in het water lag en explosief materiaal bezat. De EOD heeft materiaal veiliggesteld. Het onderzoek gaat naar het pakketje gaat verder. De politie vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen.

De Merwedekade is een straat met aan de ene zijde huizen en aan de andere kant een groenstrook met daarachter het Merwedekanaal. In dit kanaal liggen veel woonboten.