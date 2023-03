Verdacht pakketje in park in Leidsche Rijn blijkt explosief; EOD ter plaatse

In Voedselbos Rijnvliet in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is donderdagmiddag een verdacht pakketje gevonden. Volgens de politie blijkt het na onderzoek te gaan om een explosief. De politie kreeg de melding over het pakketje rond 14.30 uur, waarna agenten naar het park toe zijn gegaan. Na onderzoek blijkt nu dat in het pakket een explosief zit. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt en zal het tot ontploffing brengen. De politie doet onderzoek naar de zaak. Mensen die iets verdachts gezien hebben of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

