Verdacht pakketje in trein bij Utrecht Centraal blijkt niet gevaarlijk

Het verdachte pakketje dat maandagmiddag in een trein bij Utrecht Centraal werd aangetroffen, blijkt niet daadwerkelijk gevaarlijk te zijn. Dat meldt de politie op Twitter.

Na een melding dat er mogelijk een verdacht pakketje in een trein op Utrecht Centraal lag, besloot de politie meerdere perrons te ontruimen. Het speciale team TEV, Team Explosieven Verkenners, kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar het pakketje.

De politie meldde rond 18.15 uur dat er geen sprake is van ‘daadwerkelijk gevaar’. “De politie geeft de trein en de ontruimde perrons zo snel mogelijk weer vrij voor gebruik.” Door het incident reden tijdelijk minder treinen van en naar Utrecht Centraal. De NS laat weten dat het treinverkeer weer wordt opgestart.

Het verdachte pakketje is onderzocht door explosievenverkenners en er is geen sprake van daadwerkelijk gevaar op #Utrecht CS. De politie geeft de trein en de ontruimde perrons zo snel mogelijk weer vrij voor gebruik. — Politie Utrecht (@POL_Utrecht) April 11, 2022

