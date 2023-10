Verdacht pakketje op het Stadsplateau in Utrecht bevat geen explosieven Archieffoto

Op het Stadsplateau in Utrecht is woensdagochtend een verdacht pakketje gevonden. Dat meldt de politie via X. Het Team Explosievenverkenning kwam ter plaatse om onderzoek te doen. Korte tijd later bleek dat er geen explosieven zijn aangetroffen.