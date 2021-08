Verdacht pakketje op station Utrecht Lunetten blijkt ongevaarlijk; treinverkeer hervat

Op station Lunetten is donderdagmiddag een verdacht pakketje gevonden. Het treinverkeer werd even stilgelegd, maar toen de EOD concludeerde dat het geen explosief was werden alle maatregelen opgeheven.



De politie liet via Twitter weten dat op het station ‘de nodige maatregelen’ waren genomen. Zo lag het treinverkeer tijdelijk stil en was het station afgezet. De NS zei eerder op de avond dat er in ieder geval tot 20.00 uur geen treinen richting Houten zouden rijden.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen om het pakketje te onderzoeken. Rond 19.15 liet de politie via Twitter weten dat het geen explosief betrof. “Maatregelen worden zo spoedig mogelijk opgeheven. Politieonderzoek naar herkomst pakketje wordt voortgezet”, is te lezen in de tweet.