Verdachte (16) wil gestolen fiets verkopen aan agenten

Een 16-jarige verdachte is in De Meern gearresteerd nadat de minderjarige een gestolen fiets te koop aanbood via Marktplaats. De fiets werd donderdag meegenomen bij het station in Terwijde.

Dat meldt de politie via Twitter. Op vrijdag, een dag na de diefstal, werd de fiets al aangeboden via Marktplaats. De politie heeft toen een afspraak gemaakt met de aanbieder om de fiets te ‘kopen’.

Bij aankomst bleek dat de heler een minderjarige was. Of de verdachte de fiets ook heeft gestolen is niet bekend.