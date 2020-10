Verdachte aangehouden voor ernstig bedreigen medewerkers abortusklinieken

In een lopend onderzoek naar zeer ernstige bedreigingen richting medewerkers van abortusklinieken in Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch en Utrecht is vorige maand een 37-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam maakt vandaag pas dit onderzoek bekend. Vanwege het onderzoeksbelang is de aanhouding niet eerder gecommuniceerd. De precieze aard van de bedreigingen is nog niet bekendgemaakt.

De voorlopige hechtenis is vorige week door de raadkamer van rechtbank Rotterdam verlengd met 90 dagen.