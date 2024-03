Verdachte aangehouden voor mishandeling van rabbijn in winkelcentrum Overvecht in Utrecht  

Een 40-jarige man uit Utrecht is zondag aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling van een rabbijn in winkelcentrum Overvecht. De verdachte heeft zichzelf bij de politie gemeld.

Vrijdag werd de Utrechtse rabbijn Heintz mishandeld in winkelcentrum Overvecht. Zijn echtgenote zei dat er sprake was van een antisemitische daad, en de politie liet weten op zoek te zijn naar getuigen en de verdachte.

Nu is bekend dat er een 40-jarige man uit Utrecht is aangehouden. Deze verdachte heeft zich zondag gemeld op het bureau. De politie onderzoekt wat zijn betrokkenheid precies is.

Ondertussen worden getuigen nog steeds opgeroepen zich te melden. “De politie is specifiek op zoek naar een boa die in zijn vrije tijd vermoedelijk getuige is geweest van het incident. Wij verzoeken deze specifieke getuige zich te melden”, aldus de politie.