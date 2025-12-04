Verdachte in Hovenierstraat Utrecht opgepakt vanwege fietstocht met mogelijk vuurwapen

De politie heeft woensdag een persoon aangehouden in de Hovenierstraat. De persoon die fietsend door de wijk Pijlsweerd ging, zou volgens buurtbewoners in het bezit zijn van een mogelijk vuurwapen. “Een zeer verontrustende melding met mogelijk grote gevolgen”, laat Politie Utrecht Noord op Instagram weten.

De politie kreeg woensdag meerdere telefoontjes over de verdachte situatie. Het zou gaan om een 42-jarige persoon die volledig in het zwart gekleed was en voorzien was van gezichtsbedekking. Omstanders zagen dat de man, terwijl hij door de wijk rondfietste, een mogelijk vuurwapen bij zich had.

“Wij zijn vervolgens met meerdere eenheden van verschillende bureau’s richting de laatste locaties gereden”, zegt de politie in een Instagram-bericht. “Al snel troffen wij de mogelijke verdachte aan op een fiets.”

Tekst loopt door onder foto.

‘Vuurwapen-gelijkend voorwerp’

De politie laat weten dat de verdachte snel onder controle kon worden gebracht. Tijdens de fouillering is er een “vuurwapen-gelijkend voorwerp” aangetroffen dat op dit moment nog door de forensische opsporing wordt onderzocht.

De verdachte is aangehouden en zit momenteel vast. Donderdag vindt de verantwoording bij de recherche plaats.