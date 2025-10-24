Verdachte situatie op Utrecht Science Park; één persoon aangehouden

De politie heeft vanmiddag een persoon op het Utrecht Science Park aangehouden, nadat zij een melding kregen van ‘een verdachte situatie’. De politie droeg kogelwerende vesten.

Volgens een woordvoerder van de politie kregen zij vanmiddag een melding binnen van een verdachte situatie. “Die volgen we in principe altijd direct op. We waren dan ook met meerdere eenheden ter plaatse”, aldus de woordvoerder.

In totaal waren er ongeveer 10 politieagenten aanwezig op het Utrecht Science Park (voorheen de Uithof). De woordvoerder laat weten dat er geen sprake was van gewonden en dat er ook geen gebouwen zijn ontruimd.

Uiteindelijk is er één verdachte aangehouden en meegenomen in een van de politiebusjes.

Tekst loopt door onder afbeelding

Verdachte situatie in september

Begin september was er ook al sprake van een verdachte situatie op het universiteitsterrein. Destijds kwamen er meldingen binnen van een man met een vuurwapen op het Utrecht Science Park. Specialistische eenheden, waaronder de Dienst Speciale Interventies (DSI), werden opgeroepen en het Victor J. Koningsbergergebouw van de Universiteit Utrecht werd ontruimd. Dit bleek uiteindelijk loos alarm te zijn.