Verdachte snel opgepakt na ingooien ruiten kapperszaak

Bij een kapperszaak aan het Lucasbolwerk zijn woensdagavond de ruiten ingegooid. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Kort nadat het incident plaatsvond is een verdachte aangehouden. Het is onbekend of het een gerichte actie op de zaak was.



Ben van Harten zat woensdagavond op het Lucasbolwerk, toen hij twee ruziënde mannen zag aanlopen. “Dat liep flink uit de hand, waarna een van de mannen naar de kapperszaak liep. Hij pakte een loszittende klinker uit de straat een gooide die door de ruit heen. Ik schrok van het geluid.”

Nadat de man nog een klinker door de ruit gooide, zette hij het op een rennen. “Er kwamen meer mensen kijken. We belden de politie en gaven het signalement door.” Niet veel later kwam een motoragent aanrijden. “Die vertelde ons dat er een verdachte was aangehouden.” De politie laat weten dat ze een 27-jarige Utrechter als verdachte hebben gearresteerd.

Van Harten vindt het naar dat de kapperszaak op deze manier getroffen wordt. “Gezien deze tijd kappers het al moeilijk genoeg hebben vind ik dit echt een afschuwelijke actie.”