Verdachte tramaanslag toch niet aanwezig op zitting

Gökmen T. is niet aanwezig in de rechtbank tijdens de zitting maandagochtend over de tramaanslag. De rechtbank bepaalde eerder dat hij verplicht aanwezig moest zijn, maar T. verzet zich zo hevig dat er veel geweld nodig zou zijn om hem in de rechtszaal te krijgen.

De 38-jarige Gökmen T. wordt verdacht van de schietpartij met een terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Vandaag is de laatste regiezitting voordat de inhoudelijke rechtszaak op 2 maart 2020 van start gaat.

De verdachte is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum en er is een rapport uitgebracht. Er is nog geen definitief oordeel, maar het is wel duidelijk dat T. een gebrekkige ontwikkeling heeft en zwakbegaafd is. Het is echter geen reden om de zaak achter gesloten deuren te behandelen.

Rechtsbijstand

Ook is gesproken over de rechtsbijstand van de verdachte. T. wil geen advocaat, omdat hij ‘geen democraat is’. Ook gaf hij eerder aan de rechtbank niet te erkennen. Er is hem een advocaat toegewezen, André Seebregts, om er zeker van te zijn dat hij zijn rechtszaak kan overzien.

De advocaat zei echter dat hij de verdediging van T. niet op zich wil nemen. Seebregts is zelf eerder aan de kant geschoven door T.

De gevolgen

T. kan volgens Seebregts zijn eigen verdediging doen en zou de gevolgen daarvan kunnen inschatten. Uit het rapport van het Pieter Baan Centrum zou ook blijken dat hij zich realiseert dat hij levenslang kan krijgen. Het Openbaar Ministerie sloot zich bij het verzoek van Seebregts aan.

Update 11.33 uur: De rechter blijft van mening dat T. een advocaat moet worden toegewezen. Hij mag zijn eigen verdediging niet volgen en zal worden bijgestaan.

Eerdere zittingen

Gökmen T. heeft eerder al twee bekentenissen afgelegd. T. wordt verdacht op 18 maart op meerdere mensen geschoten te hebben in de tram bij het 24 Oktoberplein en daarna tijdens zijn vlucht. Na een klopjacht kon hij dezelfde dag nog worden aangehouden.

De verdachte is geen onbekende bij justitie, hij stond meerdere keren voor de rechter. Een paar dagen voor de aanslag zat hij nog vast, maar toen werd besloten dat hij zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten.

De rechtbank zal de zaak op 2, 3, 5 en 6 maart 2020 inhoudelijk behandelen.