Verdachte van rellen Kanaleneiland meldt zich nadat politie beelden deelt

Een van de verdachten van de rellen in Kanaleneiland heeft zich donderdag gemeld op het politiebureau. De politie gaf woensdag beelden vrij waarop acht gezochte verdachten herkenbaar te zien zijn. Een van hen is nu dus aangehouden.

De verdachte die vandaag werd aangehouden is een 17-jarige Utrechter. Hij is aangehouden voor het gooien van een verkeersbord. Dat gebeurde op een kruising bij de Marshalllaan in Kanaleneiland, op 14 augustus.

De politie is nog op zoek naar de andere zeven verdachten. De beelden van deze verdachten worden dinsdag getoond in het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. De verdachten kunnen dit volgens de politie voorkomen door zich voor die tijd te melden.