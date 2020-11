Verdachten van incident op Utrecht Centraal weer vrij; Geen sprake van dreigende situatie

De politie heeft de verdachten die dinsdagavond op Utrecht Centraal werden gearresteerd weer vrijgelaten. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake was van explosieven of wapens. De twee personen die werden aangehouden hadden niks met het incident te maken.

De politie rukte gisteravond rond 19.00 uur met zwaarbewapende agenten uit na een melding over een treinpassagier die ‘iets’ had geroepen dat reden was tot zorg. Het station werd ontruimd en afgezet en het treinverkeer werd stilgelegd.

Rond 20.00 uur werd het station weer vrijgegeven. De politie maakte iets later bekend dat twee verdachten waren aangehouden. Zij zijn nu dus weer vrijgelaten en hadden volgens de politie niets met het incident te maken. “De politie is met hen in contact voor nazorg.”

Na onderzoek van de recherche en verhoor van getuigen blijkt volgens de politie dat er geen sprake was van een dreigende situatie.