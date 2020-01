Verdubbeling van vuurwerkschade in gemeente Utrecht

Tijdens de recente jaarwisseling is er veel meer schade aangericht aan eigendommen van de gemeente dan voorgaande jaren. Het schadebedrag van 196.250 euro is ruim het dubbele van vorig jaar. Dat laat de gemeente Utrecht weten op vragen van de VVD.

De gemeente is woensdag met een uitgebreide terugblik gekomen op oud en nieuw en gaat ook in op extra vragen van de VVD. Zo blijkt dat er 20 autobranden waren tijdens oud en nieuw, dat is er 1 meer dan tijdens de jaarwisseling 2018/2019.

De politie is daarnaast onder andere in de Geuzenwijk, Overvecht en Kanaleneiland bekogeld met vuurwerk. Een agent is gewond geraakt door het gooien van zwaar vuurwerk op de Tigrisdreef. Hij liep een gescheurd trommelvlies op. Ook zijn er drie politieauto’s vernield. De burgemeester schrijft dan ook dat het vooral in deze delen van de stad onrustig was en dat de sfeer op straat op momenten zelfs grimmig werd.

Schadebedrag

Vooral opvallend is het hoge schadebedrag. De schade aan gemeentelijke eigendommen was afgelopen oud en nieuw 196.250 euro. De schadebedragen voor de jaarwisselingen van 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 bedroegen achtereenvolgens 97.250 euro, 62.400 euro en 86.975 euro.

In totaal zijn er tijdens deze jaarwisseling 21 verdachten aangehouden voor het toebrengen van schade. Het totale aantal arrestaties staat op 38, dat zijn er een stuk meer dan de 14 vorig jaar.

Drone

Er is ook samengewerkt met Defensie. In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling is er een drone ingezet in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. De drone zou bij 7 arrestaties een rol hebben gespeeld.

Hoewel het aantal autobranden tijdens oud en nieuw dus is gestegen is het totaal aantal autobranden in 2019 (140 stuks) wel gedaald ten opzicht van 2018 (155 stuks).