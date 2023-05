Verdwenen harp dankzij sociale media terug bij Utrechtse muzikant

Na het concert ‘Minne’ zaterdagavond in de Pieterskerk in Utrecht, verdween bij het inladen van de muziekinstrumenten de harp van Tineke Steenbrink, een van de musici van Holland Baroque. Steenbrink deelde een bericht op sociale media. Deze werd duizenden keren gedeeld, onder meer door de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Na een zoektocht is de harp, mede dankzij Twitter, in goede staat teruggevonden in het centrum van Utrecht en weer in handen van de eigenaresse.

“Toen ik hoorde dat mijn harp verdwenen was, heb ik een oproep geplaatst op sociale media. Ondanks dat ik diep in de put zat, was het hartverwarmend hoe vaak mijn bericht werd gedeeld”, zo vertelt Steenbrink. “Ik ben vijftien jaar op zoek geweest naar deze harp, het is een ‘custom made instrument’ voor mij. Het is echt een uniek instrument, ik had een soort persoonlijke binding met de harp.”

Gevonden

Even later werd de harp in goede staat teruggevonden op straat, in de binnenstad van Utrecht. “Degene die de harp uiteindelijk heeft gevonden, is er een tijdje bij blijven staan om te kijken of iemand deze zou ophalen. De vinder woonde in de buurt en heeft de harp thuis een slaapplek aangeboden”, legt Steenbrink uit.

Via Twitter werd de eigenaresse uiteindelijk gekoppeld aan de vinder. “Zondagavond kreeg ik berichten, werden we gekoppeld aan elkaar en ben ik er meteen naartoe gegaan. Ik ben iedereen heel erg dankbaar dat mijn bericht zo vaak is gedeeld en dat zoveel mensen mij hebben geholpen. Ik wil alle lieve mensen dan ook heel erg bedanken.”