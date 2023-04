Vergoeding voor Utrechtse ondernemers die energiebesparende maatregelen nemen

Utrechtse ondernemers die tot 50 medewerkers in dienst hebben kunnen nu tijdelijk een vergoeding van 1.000 tot 1.500 euro krijgen voor energiebesparende maatregelen. De vergoeding kan worden gebruikt voor tien verschillende maatregelen die zowel energie als CO2 besparen.

Onder de maatregelen vallen onder andere isolatie van het pand, warmtepompen, elektrische kooktoestellen en boilers én duurzame terrasverwarming voor horeca. Na het uitvoeren van een maatregel kunnen ondernemers via het subsidieloket de vergoeding aanvragen, met een maximum van drie vergoedingen voor drie verschillende maatregelen.

“Ondernemers met een MKB-bedrijf zijn extra kwetsbaar voor hoge energielasten en stijgende grondstofprijzen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Door energiebesparende maatregelen te treffen, kunnen zij hun energielasten structureel omlaag brengen. Daarnaast helpen de duurzame alternatieven om klimaatverandering tegen te gaan.”

Doelgroep

De doelgroep die in aanmerking komt voor de vergoeding zijn kleine MKB-ondernemingen die tot 50 medewerkers in dienst hebben. Binnen deze groep is er speciale aandacht voor ondernemers in Overvecht Noord, aangezien deze wijk als eerste aan de beurt is om van het aardgas af te gaan.

Budget

Het budget voor de regeling bedraagt 525.000 euro. Dat betekent dat de gemeente Utrecht financiële steun kan bieden aan minstens 350 energiebesparende maatregelen met een maximale vergoeding van 1.500 euro per maatregel. Als het budget op is, stopt de regeling.

Ondernemers kunnen binnen drie maanden een vergoeding aanvragen, op voorwaarde dat het geïnvesteerde bedrag voor de uitgevoerde maatregel minimaal 1.000 euro is en de factuur en het betalingsbewijs niet ouder zijn dan 3 maanden.