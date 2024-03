Vergunning is rond; woongroep minderjarige vluchtelingen aan de Biltstraat in Utrecht kan binnenkort open

De nieuwe woongroep voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in de Biltstraat in Utrecht kan binnenkort open. Nu de vergunning rond is moeten er nog wat lichte werkzaamheden plaatsvinden. De organisatie van de opvang, Nidos, verwacht dat de jongeren ergens tussen april en eind juni er kunnen gaan wonen.

In de woongroep komt ruimte voor maximaal achttien jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. De jongeren hebben een verblijfsvergunning gekregen en krijgen 24 uur per dag begeleiding. Ze krijgen hulp met zaken als onderwijs, werk, huishouden en geldzaken.

Organisatie Nidos is verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongeren. Nidos heeft meer van dit soort woongroepen. Het doel is dat de jongeren een eigen netwerk opbouwen en op termijn zelfstandig gaan wonen. De vergunning voor de locatie aan de Biltstraat is tijdelijk, in principe voor maximaal tien jaar. Er was één iemand die een bezwaar had ingediend tegen de vergunning, maar na een gesprek trok diegene dat weer in.

Recent ging DUIC nog langs bij een woongroep voor minderjarige asielzoekers in De Meern, dat verhaal is hier te lezen. Het verschil met de nieuwe woongroep aan de Bilstraat is dat de jongeren in De Meern nog in de asielprocedure zitten.