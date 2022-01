Vergunning Roost aan de Singel verlengd tot 31 oktober

De vergunning voor restaurant Roost aan de Singel in Park Paardenveld is verlengd tot en met 31 oktober 2022. De vorige vergunning liep af in oktober 2021, maar de gemeenteraad besloot dat het restaurant mag blijven totdat er nieuwe plannen zijn voor het gebied.

Dat betekent dat het restaurant in ieder geval tot november mag blijven draaien. De tijdelijke omgevingsvergunning ligt nu ter inzage. Mensen die bezwaar hebben tegen het uitgeven van de vergunning, kunnen dat de komende weken nog laten weten.

Eigenaar Sidney Rubens was dan ook teleurgesteld toen hij eind 2021 hoorde dat de vergunning voor Roost niet zou worden verlengd. Op initiatief van de Utrechtse D66-fractie besprak de gemeenteraad opnieuw de vergunning van het restaurant. D66 kreeg toen bijval voor het plan om de vergunning te verlengen.

Opmerking: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Roost aan de Singel in 2016 de deuren opende op een stuk braakliggend terrein. Dat was niet correct. Dat moet 2017 zijn, toen was het park ook als zodanig al open.