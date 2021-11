Vergunning van Boer Burger Brunch werd niet goed nageleefd; problemen voor ondernemers en omwonenden

Vanwege de Boer Burger Brunch, een evenement dat op 15 oktober op de Neude en Korte Minrebroederstraat werd georganiseerd, was een deel van de omgeving tijdelijk niet goed te bereiken. Hierdoor ontstond onder meer hinder voor omliggende ondernemers.

Vanwege de signalen van omwonenden en ondernemers hebben de Utrechtse fracties van D66 en VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college over het evenement. Daarin is te lezen dat de partijen de Boer Burger Brunch een ‘ontzettend leuk evenement’ noemen, waarmee ‘toenadering en meer begrip wordt gecreëerd tussen boeren en de inwoners van Utrecht’. “De fracties van D66 en VVD juichen dergelijke initiatieven van harte toe.”

De partijen zeggen echter ook signalen te hebben ontvangen dat omliggende ondernemers en omwonenden niet goed op de hoogte waren over de gevolgen van de vergunningverlening, dat het vuilnis niet is opgehaald, dat er problemen waren met leveringen en dat een aantal terrassen niet goed bereikbaar was.

Korte tijd

De gemeente zegt in antwoord op de vragen dat de organisator primair verantwoordelijk is voor de communicatie. Echter is de vergunning voor de Boer Burger Lunch op 12 oktober verleend, terwijl het evenement drie dagen daarna plaatsvond.

“Gelet op de tijdsspanne tussen vergunningverlening en de datum waarop het evenement plaatsvond heeft het verspreiden van de informatiebrief over het evenement in de directe omgeving in korte tijd en op korte termijn plaatsgevonden”, schrijft de gemeente. Er zijn naderhand dan ook signalen binnengekomen dat omwonenden en ondernemers de informatie niet hebben ontvangen.

Verkeersinfarct

In de ochtend van 15 oktober, tijdens de opbouw van de Boer Burger Brunch, zouden toezichthouders hebben opgemerkt dat de bereikbaarheid van de Korte Minrebroederstraat problematisch was. Zo zou er zelfs sprake zijn geweest van een verkeersinfarct. “Veroorzaakt door de tractoren en de opbouw van de kramen.”

Vanwege de beperkte toegankelijkheid hebben ook de vuilnisophaaldienst en de leveranciers van de ondernemers problemen ondervonden. Ook waren terrassen in de Korte Minrebroederstraat niet goed bereikbaar. De gemeente zegt daarover dat de opstelling van kramen niet overeenkwam met de tekening, die eerder overlegd was.

De gemeente zegt tot slot in de toekomst bij een aanvraag van deze organisator beter te letten op de uitvoering van de gemaakte afspraken.