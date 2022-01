Vergunning voor Akwaglot wordt niet verlengd

De gemeente Utrecht heeft besloten om de vergunning voor Akwaglot, waarmee het houten podium nog tot in 2023 in de Catharijnesingel zou blijven liggen, niet af te geven. Dat is zojuist bekend geworden. Het bijzondere platform ligt sinds juni in het water en de huidige vergunning liep in december af.

Het drijvende houten podium is een initiatief van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht en is gebouwd ter ere van het lustrum van beide instellingen. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden was als partner al betrokken bij het project en viert in 2022 dat er al 900 jaar waterbeheer is in de regio, hetzelfde jaar als waarin de stad Utrecht viert dat het 900 jaar geleden stadsrechten kreeg. Het leek de betrokkenen daarom een mooi idee om Akwaglot tot in 2023 te laten liggen, zodat het ook dit jaar gebruikt zou kunnen worden.

Er werd vorig jaar een nieuwe vergunning aangevraagd, maar de gemeente Utrecht heeft dus besloten om die niet af te geven. De gemeente laat weten dat er verschillende aspecten meewegen. Als belangrijkste reden wordt gegeven dat de ‘stedenbouwkundige adviezen negatief’ zijn. Het platform past ook niet in het bestemmingsplan, het is onder andere hoger dan toegestaan. Daar kan wel van worden afgeweken, zoals vorig jaar is gedaan, maar dat wil de gemeente niet nog een keer doen. De gemeente legt uit: “Er is afgelopen jaar dus een eenmalige uitzondering gemaakt, die termijn is nu verlopen.”

Het houten kunstwerk diende de afgelopen maanden als plek voor ‘ontmoeting en dialoog’. Het werk was een ontwerp van kunstenaars Vibeke Jensen en Santiago De Waele. Er konden theater, dans, zang, andere culturele activiteiten, discussies en lezingen georganiseerd worden. Onder meer door de coronacrisis werd er echter beperkt gebruik gemaakt van het platform. De gemeente Utrecht is nu in overleg met de initiatiefnemers wat de vervolgstappen zijn.