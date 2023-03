Vergunning voor High Five-complex in Utrecht is verleend; bouw van 921 studentenwoningen kan bijna beginnen

De ontwikkelaars van het complex op Utrecht Science Park hebben de omgevingsvergunning voor de bouw van het complex rond. Belanghebbenden kunnen de komende zes weken nog bezwaar maken, maar het lijkt erop dat de bouw van de woontoren bijna kan beginnen.

High Five wordt een woongebouw tussen de complexen Johanna en Cambridge, aan de Cambridgelaan op Utrecht Science Park. Het gebouw krijgt twee torens van 21 verdiepingen hoog, met in totaal 921 woningen. Het gaat om 721 studio’s met eigen voorzieningen en 200 studentenkamers met gezamenlijke woonkeukens. Per groepswoning komen ongeveer tien studenten te wonen.

Naast de woningen, komen er in het complex een wasserette, een binnentuin, studieruimtes, een plek om te sporten en horeca met een terras. De bouw van het complex had eind 2022 moeten beginnen, maar dat werd uitgesteld naar begin dit jaar. Projectontwikkelaar Jebber en bouwend ontwikkelaar VORM tekenden eind 2021 al een overeenkomst voor de bouw van de toren.

De gemeente Utrecht heeft de omgevingsvergunning voor High Five onlangs verleend. Belanghebbenden kunnen de komende zes weken nog bezwaar maken tegen de plannen.