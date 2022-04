Vergunning voor waterstoftankstation aan Atoomweg in Utrecht geweigerd na negatief advies veiligheidsregio

De gemeente Utrecht heeft besloten geen omgevingsvergunning te verlenen voor een waterstoftankinstallatie aan de Atoomweg in Lage Weide. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) adviseerde negatief over de plannen, blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD.

De omgevingsvergunning is op 25 januari geweigerd nadat de aanvrager zijn plannen niet aanpaste. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de aanvrager meerdere keren in de gelegenheid gesteld om dat te doen, maar heeft hij daar niet op gereageerd.

De gemeente is al langer bezig om het gebruik van waterstof te bevorderen. In april vorig jaar werd daartoe ook een convenant ondertekend door onder meer de provincie, verschillende gemeenten en bedrijven. Waterstof wordt gezien als manier om voertuigen en daarmee de mobiliteitssector te verduurzamen en milieuvriendelijker te maken.

Haarrijn en Reactorweg

In Utrecht waren drie initiatieven voor waterstoftankstations. Nu de vergunning voor de Atoomweg is afgewezen, blijven de locaties bij Haarrijn en aan de Reactorweg over. Het college van B&W laat weten dat het waterstoftankstation bij Haarrijn het verst gevorderd is.

De vergunning voor de locatie bij Haarrijn is verleend, maar er is beroep tegen ingesteld bij de rechtbank. Het is nog niet bekend wanneer de zittingsdatum voor dat beroep is. De initiatiefnemers voor het waterstoftankstation aan de Reactorweg zijn bezig met het voorbereiden van een vergunningsaanvraag. De verwachting is dat de aanvraag in mei kan worden ingediend.

