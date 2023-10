Vergunningen Utrechtse festivals Verknipt en Central Park werden onterecht verleend

Omwonenden en de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening voor de Utrechtse fesitvals Verknipt en Central Park die in juni van dit jaar hebben plaatsgevonden. De gemeente heeft de bezwaarmakers nu in het gelijk gesteld.

De stichting en de omwonenden maakten om verschillende redenen bezwaar tegen de vergunning die de gemeente verleende. Zo vreesden ze schade aan de groenvoorziening, te weinig tijd voor de broedvogelcontrole, parkeerproblematiek en een verminderde bereikbaarheid voor omliggende woningen. Ook zou er geen rekening zijn gehouden met de nabijgelegen kinderboerderij in Park Transwijk.

Op één punt zijn de bezwaarmakers nu door de gemeente in het gelijk gesteld. Het gaat daarbij om het geluidsplan dat door voor de vergunningsaanvraag is opgesteld. De gemeente heeft op basis van dit plan vastgesteld dat de festivals voldoen aan de geluidsnormen. In het geluidsplan ontbrak echter een meetpunt om het geluid te meten op honderd meter afstand van het festival. Dit meetpunt had wel in het plan opgenomen moeten zijn.

Na beoordeling van het bezwaar stelt de gemeente dat zij “op basis van dit geluidsplan niet heeft kunnen beoordelen of het evenement zou voldoen aan de geldende geluidsnormen”. De gemeente concludeert: “Naar aanleiding van het bezwaar weigeren wij de gevraagde omgevingsvergunning omdat wij niet kunnen beoordelen of de activiteit passend is binnen de goede ruimtelijke ordening.”

Mosterd na de maaltijd?

Zowel Verknipt als Central Park hebben echter al plaatsgevonden. Het besluit van de gemeente lijkt dus mosterd na de maaltijd. De beslissing kan echter wel invloed hebben op de vergunningverlening in de komende jaren, laat de Utrechtse Stichting tegen geluidsoverlast weten. Ook in de gemeenteraad is er aandacht voor het voorval. De fractie van Stadsbelang Utrecht noemt de gang van zaken een ‘grof schandaal’ en heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij vraagt zich onder andere af of de wethouder geluidsoverlast wel serieus neemt en wil weten hoe de wethouder herhaling wil voorkomen.