Vergunninghouders van Utrechtse binnenstad kunnen auto ook in de toekomst in heel het centrum parkeren

Automobilisten met een vergunning voor een van de parkeerrayons van de Utrechtse binnenstad, kunnen ook in de toekomst hun voertuig op andere plekken in het centrum neerzetten. De proef die op 1 april 2019 is gestart, wordt nu definitief ingevoerd.

Het centrum van Utrecht is opgedeeld in vier verschillende parkeerrayons. Sinds 1 april 2019 kunnen automobilisten met een vergunning voor een van deze gebieden hun voertuig ook in de andere drie rayons parkeren. Tijdens de proef werd gekeken of het hierdoor makkelijker was een plekje te vinden, waardoor het zogenaamde zoekverkeer werd tegengegaan en ook moest de parkeerdruk beter over het centrum worden verspreid. De pilot is vanwege onder meer de coronamaatregelen een aantal keer verlengd.

Nu is de proef dus tot een einde gekomen. Er is onder andere gebleken dat het tijdelijk verlies aan parkeerplaatsen, tijdens bijvoorbeeld werkzaamheden, evenementen en de wekelijkse lapjes- en bloemenmarkt, makkelijker op te vangen is wanneer bestuurder hun auto in verschillende rayons kunnen parkeren. In de parkeerdruk waren tijdens de periode geen ‘grote wijzigingen’ te zien.

Tweeledig

Bewoners en bedrijven die gebruikmaken van de parkeervergunningen hebben volgens de gemeente niet in groten getale gereageerd op de pilot. De reacties die wel binnenkwamen waren tweeledig: “sommige vergunninghouders zijn blij met meer parkeermogelijkheid, anderen ervaren een hogere parkeerdruk”, is te lezen in een brief aan de raad.

Volgens de gemeente was de parkeerdruk in de verschillende rayons ook voor de pilot al hoog en dat blijft ook zo. Sterkers nog; op enkele plekken kan de parkeerdruk zelfs toenemen, waardoor sommige vergunninghouders hun auto verder van hun woning moeten parkeren. Daar zou echter wel tegenover staan dat voor alle mensen met een vergunning meer plekken beschikbaar zijn.

Opheffen parkeerplaatsen

Er is besloten de vier verschillende parkeerrayons in de binnenstad niet samen te voegen, maar om de regels die tijdens de pilot golden blijvend door te voeren. Dit betekent dat de quota voor het aantal vergunningen per rayon kunnen verschillen. Hiermee kan de gemeente rekening houden met veranderende omstandigheden, zoals het opheffen van parkeerplaatsen in de binnenstad.