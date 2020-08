Verhuizing Utrechtse Rashonden Vereniging jaar uitgesteld door rekenfout gemeente

De verhuizing van de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) van sportpark Zuilen naar sportpark Overvecht-Noord moet een jaar worden uitgesteld. Maandag zou URV starten op de nieuwe locatie in Overvecht, maar de gemeente Utrecht heeft niet de juiste gegevens gebruikt bij het berekenen van de veldcapaciteit.

Gisteren ontdekte de gemeente dat er bij de berekening van de veldbelasting op het sportpark niet de goede gegevens zijn gebruikt. Bij de berekening is namelijk uitgegaan van een maximale belasting van 350 uur trainen en 350 uur wedstrijden per jaar. Dat had 400 uur moeten zijn.

Dat zou betekenen dat voetbalvereniging Eenheid Doet Overwinnen (EDO) komend seizoen niet genoeg ruimte heeft om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. De komst van URV is daarom een jaar uitgesteld. De vereniging heeft 400 leden en zat tot voor kort op sportpark Zuilen. Daar blijft die komend seizoen dus nog even zitten.

“We betreuren de ontstane situatie voor alle betrokkenen”, is te lezen in de raadsbrief van de gemeente. “Wij gaan er nu vanuit dat dit een incidentele interne foutieve berekening betreft.”

‘Vervelende situatie’

“Dit is voor URV natuurlijk een vervelende situatie, omdat zij maandag zouden starten met hun activiteiten in Overvecht”, meldt de gemeente. “De gemeente zal hen financieel compenseren voor de kosten die samenhangen met dit uitstel.”

Volgende zomer komt ook FC Utrecht naar het sportpark in Overvecht-Noord. Daarvoor wordt een kunstgrasveld aangelegd. URV en EDO kunnen dan gebruikmaken van dit veld. Dan is er volgens de gemeente voor beide genoeg ruimte om te voldoen aan de capaciteitsnormen.

‘Verslechtering’

In juli werd al duidelijk dat EDO het niet ziet zitten om een veld te delen met de rashondenvereniging en vinden ze het bezwaarlijk om trainingen over verschillende dagen te spreiden. “Al met al vraagt de ontwikkeling van het sportpark veel van met name EDO.”

EDO maakt al sinds 1998 gebruik van sportpark Overvecht-Noord. “Zij waren vanwege de leegstand op het park gewend aan een voor Utrechtse begrippen ruime veldsituatie”, zei de gemeente eerder. “Hun ervaring van de nieuwe situatie als een verslechtering is daarom begrijpelijk.”