Verhuurder van deelbakfietsen Cargoroo blijkt gewoon om kopie van identiteitsbewijs te mogen vragen

Het Amsterdamse deelbakfietsenbedrijf Cargoroo verzamelde niet onrechtmatig gegevens van de gebruikers, heeft de gemeente Utrecht laten weten. Het bedrijf mag dus gewoon vragen om een kopie van een identiteitsbewijs, omdat de gegevens verwerkt worden op een manier die voldoet aan de in de Europese Unie geldende normen.

Sinds kort wil Cargoroo controleren of de gebruikers van de deelbakfietsen 16 of ouder zijn. Daarvoor moeten gebruikers een kopie van een identiteitsbewijs opsturen. De Utrechtse fracties van de VVD en PVV vragen de gemeente deze zomer om opheldering over die gang van zaken.

De partijen willen onder meer weten waarom Utrecht in zee gaat met een deelbakfietsverhuurder die ‘achteloos persoonsgegevens verzamelt’. Volgens het college voldoet het bedrijf echter aan de regels.

Cargoroo maakt voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik van een derde partij, Onfido, dat voldoet aan de AVG-conforme gegevensverwerking binnen de EU. “Onfido beschikt over het hoogste niveau van gegevensbeveiliging en privacy accreditatie dat beschikbaar is voor een aanbieder van identiteitsverificatie”, aldus het college.

Communicatie

De invoering van de leeftijdsverificatie is kort geleden ingevoerd en volgens het college ook gemeld bij de gemeente. Het privacybeleid voor de gebruiker is daarna aangepast, maar tot voor kort was het nieuwe beleid voor gebruikers nog nergens te vinden.

Het bedrijf heeft het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens dus wel afgestemd met de gemeente, maar de communicatie naar de gebruikers bleef achter. De gemeente geeft aan dat Cargoroo de communicatie inmiddels verbeterd heeft. Het nieuwe privacybeleid is te vinden op de website van het bedrijf.

Account

Mensen die de deelbakfietsen wensen te gebruiken, moeten een account aanmaken bij Cargoroo. De bakfietsverhuurder vraagt om persoonsgegevens. Een naam, adres en contactgegevens doorgeven, dat is toegestaan. Maar Cargoroo zou ook vragen om een kopie van een identiteitsbewijs. Dit mag niet zomaar, omdat er strenge regels zijn voor de verwerking van gegevens op identiteitsbewijzen. Dat komt onder meer doordat hier het burgerservicenummer op staat.

Cargoroo vraagt echter niet om het identiteitsbewijs vanwege het burgerservicenummer. Het bedrijf wil graag een leeftijdscheck van de gebruiker doen. Deze maatregel zou zijn ingevoerd vanwege misbruik of vernieling van de gele bakfietsen door jongeren.