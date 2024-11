Verkeer in en rondom Utrecht muurvast door winterweer; ook vanavond nog gladde wegen

Het is koud, glad en bovendien vallen er opnieuw voorzichtig wat vlokken: Het is écht winters weer. Dat zorgt voor best wat drukte op de weg, en wat vertragingen in en rondom de stad. Er wordt ook gewaarschuwd voor een flinke avondspits.

Zo staat het verkeer rond 12.00 uur ’s middags in Utrecht nog vast op de A1, A27 en A28. De ANWB zegt dat automobilisten hun geduld maar beter op de proef kunnen stellen. Door de gladheid op de weg zijn er ook meerdere auto-ongelukken geweest. Zo gebeurde er op de Waterlinieweg een ongeluk waarbij meerdere voertuigen betrokken waren. Het zorgde voor flinke vertraging in de ochtend.

De drukte op de weg in en rondom Utrecht lijkt na de ochtendspits te zijn afgenomen. Toch waarschuwt Rijkswaterstaat ook dat er mogelijk nog gladheid op de weg is tijdens de avondspits. “Weggebruikers dienen rekening te houden met gevaarlijke rijomstandigheden en hun rijstijl daarop aan te passen. Ga goed voorbereid op pad en check de actuele weer- en verkeersinfo voor vertrek.” Tot vrijdagochtend 08:00 uur is code geel afgegeven.

In de stad zijn opnieuw sneeuwvlokken gevallen, wat zorgt voor mooie plaatjes. De sneeuw blijft niet liggen omdat het nog boven het vriespunt is. In het weekend krabbelt de temperatuur weer iets op, en zouden er meer opklaringen moeten zijn.