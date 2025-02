Verkeer muurvast rond Utrecht door ongeluk op snelweg A27

Het verkeer rond Utrecht loopt volledig vast door een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd op de A27, tijdens de dinsdagochtendspits. Meerdere voertuigen waren betrokken bij het ongeluk.

Op dit moment is de vertraging bijna een uur en staat er een file van 12 kilometer. Drie van de zes rijstroken zijn afgesloten. Eerder vanochtend liep de vertraging op tot 80 minuten en waren er vier rijstroken dicht.

Volgens Rijkswaterstaat is de vertraging fors. “We verwachten tot 11.00 uur de tijd nodig te hebben voordat we de rijstroken weer vrij kunnen geven op de A27”, schrijft Rijkswaterstaat op X. Op de foto’s is te zien hoe meerdere auto’s zwaar beschadigd zijn door het ongeluk.



Niet alleen op de A27 staat het daardoor vast, maar ook op de andere wegen in en om Utrecht en Nieuwegein. Raadpleeg de website van Rijkswaterstaat voor actuele informatie.