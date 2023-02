Verkeer op snelwegen rond Utrecht loopt vast vanwege ongeval en olie op de weg

Het verkeer op de snelwegen rond Utrecht loopt momenteel behoorlijk vast. Dat komt onder meer door een oliespoor dat op de weg ligt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten die naar Utrecht moeten van tevoren hun reis goed te plannen.

“Rond Utrecht loopt het inmiddels behoorlijk vast”, schrijft Rijkswaterstaat op sociale media. Op knooppunt Oudenrijn ligt een oliespoor op de weg. Daardoor is het niet mogelijk om vanaf de A2 vanuit Amsterdam de hoofdrijbaan van de A12 op te rijden.

De parallelrijbaan is wel bereikbaar, maar rond de Leidsche Rijntunnel is ‘flinke’ vertraging. Het goede nieuws is dat de schoonmaakwerkzaamheden op schema liggen en de weg rond 17.30 uur weer geopend kan worden.

Daarnaast was er ook een ongeval bij Houten. Dit zorgt weer voor een file op de A27 richting Breda, waardoor ook het verkeer op de A28 vaststaat. “Moet je zo richting de Domstad? Check dan voor vertrek de verkeersinformatie”, aldus Rijkswaterstaat.