Verkeer richting Utrecht verhinderd door ongeluk waarbij vrachtwagen betonplaten verliest

Het verkeer op de A2 richting Utrecht is verhinderd vanwege een ongeluk met meerdere auto’s en een vrachtwagen. Dat gebeurde maandagochtend rond 06:30 uur. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging.

Maandagochtend vroeg gebeurde het ongeluk waarbij twee auto’s en een vrachtwagen zijn betrokken. De twee auto’s vlogen daarbij in brand. De vrachtwagen heeft zijn betonplaten verloren. Deze lagen daardoor verspreid over de weg.

Vertraging

De verwachting is dat het verkeer tot 13:00 uur is verhinderd in de richting van Utrecht. De A2 richting Utrecht is afgesloten vanaf knooppunt Vught. Het verkeer wordt vanaf het knooppunt de parallelrijbaan opgestuurd en kan dan vanaf knooppunt Empel verder de omleiding volgen.

Rond 09:00 uur staat er op de A2 staat 90 minuten vertraging tussen Empel en de Martinus Nijhoffbrug. Richting het noorden staat vanaf Beesd een kijkersfile van een uur, zegt Rijkswaterstaat. Op de omleidingswegen, de A27 richting Hooipolder en A59 richting Waspik, staat ook file.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek.