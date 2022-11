Verkeer rond Utrecht compleet vastgelopen door ongeluk met drie vrachtwagens en vijf auto’s op A27

Het is maandagochtend heel druk op de wegen rond Utrecht. Vooral op de A27 is veel vertraging. Automobilisten staan daar tussen Noordeloos en knooppunt Rijnsweerd twee uur in de file vanwege een ongeluk met drie vrachtwagens en vijf personenauto’s. De weg is waarschijnlijk pas rond 16.00 uur weer vrij.

De A27 is sinds 8.30 uur dicht voor verkeer. Daardoor loopt de vertraging ook op andere wegen flink op. Op de A2 in de richting van Utrecht staat het vast, evenals op de A12. Zo is de vertraging tussen Driebergen en Lunetten om 10.00 uur nog altijd bijna een uur.

Vanwege de drukte op de snelwegen, is het ook op andere wegen rond Utrecht druk. Er is bijvoorbeeld vertraging op de N411 tussen Bunnik en Utrecht en op de Wijkerslootweg/Waterlinieweg in de richting van Utrecht.

